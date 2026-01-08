Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Motorboot an der Kaimauer des Ziegelinnensees in Schwerin gesunken

Schwerin (ots)

Am 07.01.2025 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin gegen 08:30 Uhr Kenntnis über ein gesunkenes Boot an der Kaimauer des Ziegelinnensees (Schwerin). Eingesetzte Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei ermittelten vor Ort, dass ein ca. 15-Meter-Motorboot teilweise gesunken war, es aber noch ausreichend gegen Vertreiben gesichert war. Betriebsstoffe sind in kleiner Menge ausgetreten. Die Feuerwehr, der einheimische Eigentümer, das zuständige Umweltamt in Schwerin sowie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) wurden sofort informiert. Die Feuerwehr Schwerin legte Ölsperren aus, um eine mögliche Gewässerverunreinigung zu verhindern. Ein Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde aufgenommen. Aufgrund der ungünstigen Wetteraussichten soll das Boot zeitnah aus dem Wasser des Ziegelinnensees entfernt werden.

