Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen um 09:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Korbangel/Neues Leben zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Autofahrer war mit seinem Maserati auf der Straße Korbangel in Richtung Lichte Zeile unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Audi-Fahrerin. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell