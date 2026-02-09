Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Narzissenweg und durchwühlte die Wohnräume nach Wertgegenständen.

Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses auf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde bei dem Einbruch Schmuck mit noch unbekanntem Wert entwendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

