PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann am Bahnhof ausgeraubt

Neustrelitz (ots)

Wie der Polizei in der vergangenen Nacht bekannt wurde, kam es am Neustrelitzer Bahnhof, gegen 02:30 Uhr, zu einem Raub sowie einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein 43-Jähriger kurz vor der Tat aus einem Zug und begab sich auf die Südseite des Bahnhofes, um dort zu rauchen. In weiterer Folge wurde er von zwei unbekannten Männern angesprochen, welche ebenfalls etwas rauchen wollten. Da der 43-Jährige seinen Joint jedoch nicht teilen wollte, schlugen ihm die Männer wiederholt in das Gesicht. Als der Geschädigte versuchte zu fliehen, stellte ihm einer der Täter ein Bein, woraufhin er zu Boden fiel. In weiterer Folge traten und schlugen die Tatverdächtigen auf den am Boden liegenden Mann ein. Anschließend entwendeten die Beiden die Umhängetasche des 43-Jährigen und flüchteten.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 60 Euro.

Die Polizei sucht nun nach den beiden unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: - Männlich - Ungefähr Anfang 20 - Schwarzhaarig - Circa 1,60m - 165 m groß Täter 2: - Männlich - Ungefähr Anfang 20 - Schwarzhaarig - Circa 1,70 m - 1,75 m groß

Zudem war einer der Täter mit einem grauen Schal und einem schwarzen Pullover bekleidet.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der 03981 2580 an das Polizeihauptrevier Neustrelitz, unter www.polizei-mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:10

    POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Carpin (ots) - Am heutigen Morgen, 03. Dezember 2025, kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen Carpin und Möllenbeck. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger die B198 mit seinem Pkw VW. Gleichzeitig hat die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda aus der Einmündung nach Bergfeld auf die B 198 fahren wollen. Hierbei habe sie den VW übersehen, welcher sich von links ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 04:47

    POL-NB: Zwei PKW durch Brand in Pugdala beschädigt (LK V-G)

    PR Heringsdorf (ots) - Am 03.12.2025 gegen 00:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines PKW Ford C-Max auf einem Grünstreifen in der Schloßstraße in Pudagla alarmiert. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen bemerkten Zeugen den brennenden PKW und alarmierten die Rettungsleitstelle Vorpommern Greifswald. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurde ein ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 22:02

    POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B198 bei Rechlin (LK MSE)

    PHR Neustrelitz (ots) - Am 02.12.2025 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B198 bei Rechlin ein Verkehrsunfall, bei welchem drei PKW beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr die 48-jährige Fahrzeugführerin eines PKW BMW die B198 von Vipperow in Richtung Mirow, als sie plötzlich ein Reh am rechten Straßenrand wahrnahm und sie die Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren