Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann am Bahnhof ausgeraubt

Neustrelitz (ots)

Wie der Polizei in der vergangenen Nacht bekannt wurde, kam es am Neustrelitzer Bahnhof, gegen 02:30 Uhr, zu einem Raub sowie einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein 43-Jähriger kurz vor der Tat aus einem Zug und begab sich auf die Südseite des Bahnhofes, um dort zu rauchen. In weiterer Folge wurde er von zwei unbekannten Männern angesprochen, welche ebenfalls etwas rauchen wollten. Da der 43-Jährige seinen Joint jedoch nicht teilen wollte, schlugen ihm die Männer wiederholt in das Gesicht. Als der Geschädigte versuchte zu fliehen, stellte ihm einer der Täter ein Bein, woraufhin er zu Boden fiel. In weiterer Folge traten und schlugen die Tatverdächtigen auf den am Boden liegenden Mann ein. Anschließend entwendeten die Beiden die Umhängetasche des 43-Jährigen und flüchteten.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 60 Euro.

Die Polizei sucht nun nach den beiden unbekannten Tatverdächtigen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: - Männlich - Ungefähr Anfang 20 - Schwarzhaarig - Circa 1,60m - 165 m groß Täter 2: - Männlich - Ungefähr Anfang 20 - Schwarzhaarig - Circa 1,70 m - 1,75 m groß

Zudem war einer der Täter mit einem grauen Schal und einem schwarzen Pullover bekleidet.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der 03981 2580 an das Polizeihauptrevier Neustrelitz, unter www.polizei-mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell