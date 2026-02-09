Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Porsche gestohlen, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Freitagmittag in der Potsdamer Straße einen Porsche entwendet und konnten damit unerkannt flüchten. Der Porsche Cayenne war dort am Fahrbahnrand abgestellt und hate ein Mannheimer Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

