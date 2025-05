POL-DU: Hochheide: Gefährliche Körperverletzung im häuslichen Umfeld

Duisburg/Köln (ots) - Ein gemeinsamer Abend im Auto endete für die Fahrerin (23) und ihren Mitfahrer (25) in der Nacht zu Montag (26. Mai, 01:08 Uhr) abrupt, als das Fahrzeug in Köln-Zündorf in den Rhein (Kilometer 677,3) rollte. Offenbar hatte sich die Handbremse des Ford gelöst und der geparkte Wagen steuerte von einer Rampe ungebremst in den Fluss. Die 23-Jährige und ihre Begleitung konnten sich noch rechtzeitig ...

mehr