POL-DU: Bergheim: Auseinandersetzung zwischen vier Personen - Anzeige

Am Donnerstagnachmittag (22. Januar, 16:20 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus an der Höschenstraße, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen ist, bei der zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Die beteiligten Personen berichteten den Einsatzkräften: Auslöser sollen zuvor Streitigkeiten zwischen Schulkindern einer weiterführenden Schule und einem 25-Jährigen gewesen sein. Der 25-Jährige soll in dem Mehrfamilienhaus an der Höschenstraße wohnen. Bekannte der Mutter eines der beteiligten Schülers sollen in Folge der Streitigkeiten den jungen Mann aufgesucht haben, um die Situation zu klären. Die Folge: eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mutmaßlich gefährliche Gegenstände und auch eine Waffe im Spiel gewesen sein sollen.

Auch Rettungssanitäter waren im Einsatz, um zwei Personen vor Ort medizinisch zu versorgen. Sie gaben an, sich anschließend eigenständig in weitere ärztliche Behandlung zu begeben.

Da eine Waffe eine Rolle gespielt haben soll, durchsuchten die Polizisten mit Zustimmung des 25-Jährigen die Wohnung. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden. Den 25-Jährigen brachten die Beamten zur Polizeiwache, da ihm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg dort eine Blutprobe entnahm.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den mutmaßlichen Tatmitteln aufgenommen.

