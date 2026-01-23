Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochvormittag (21. Januar, 11:10 Uhr) führte ein Motorradpolizist auf der Kardinal-Galen-Straße Verkehrskontrollen durch, als sich ein Mann auf einem dunklen Motorroller näherte. Auf-grund des lauten Motorengeräuschs und der auffälligen Fahrweise, entschloss sich der Beamte den Unbekannten zu kontrollieren.

Er folgte dem Motorroller, der mitunter in Slalomfahrt die Kreuzung zur Falkstraße überquerte und langsamer fahrende Autos überholte. Der Beamte folgte dem Roller zum Kreisverkehr am Duissernplatz, den er in Fahrtrichtung Hansastraße wieder verließ.

Der Roller beschleunigte und bog letztendlich in die Königsberger Allee ab. Obwohl der Motorradpolizist den Rollerfahrer über den Außenlautsprecher zum Anhalten aufforderte und das Blaulicht samt Martinshorn eingeschaltet hatte, setzte der Flüchtige die Fahrt fort und bog nach links in die Martinstraße ein.

Zu diesem Zeitpunkt wollte ein Mann im Bereich der Brauerstraße / Martinstraße die Fahrbahn überqueren und musste zurückweichen, um nicht von dem Motorroller erfasst zu werden.

Im Bereich der Zieglerstraße deutete ein weiterer Fußgänger dem Polizisten gegenüber an, dass der Roller abgebogen ist.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt über die Straßen Hinter der Kirche, Moltkestraße, Prinz-Albrecht-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße und Mülheimer Straße fort. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit musste der Motorradpolizist die Verfolgung abbrechen, um keine anderen Verkehrs-teilnehmende zu gefährden.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen und dem Verbleib des dunklen Motorrollers machen können. Die Polizei bittet auch die genannten Fußgänger sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

