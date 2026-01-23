Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jährige

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Donnerstagabend (22. Januar, 18:45 Uhr) wird die 40-jährige Anna H. vermisst.

Der Ehemann berichtete, dass zuletzt am Donnerstagabend (17:45 Uhr) telefonischer Kontakt bestand und sie sich zum Zeitpunkt des Telefonates in einem Gebäude an der Ruhrorter Straße in Kaßlerfeld aufgehalten habe. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste ist 1,60 Meter groß, hat einen dunkleren Teint, lange schwarze Haare und ist schlank. Zuletzt soll sie mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Intensive Fahndungsmaßnahmen an bekannten Kontaktanschriften, wie der Ruhrorter Straße in Kaßlerfeld, der Gravelottestraße in Hochfeld und der Königsberger Allee in Duissern verliefen erfolglos. Auch mit Unterstützung eines Mantrailer-Hunds und eines Polizeihubschraubers konnte die Vermisste bisher nicht angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen dauern weiterhin an.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Ein Foto von Anna H. finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192727

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Vermissten unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

