POL-DU: Hochheide: Senior bestohlen - Zeugensuche

Bereits am Sonntagmittag (18. Januar, 13:15 Uhr) wandte sich ein 95-Jähriger an die Polizei, weil er eine mysteriöse Begegnung mit einem vermeintlich hilfsbereiten Mann im Bereich der Sandstraße hatte.

Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, dass er mit seiner Frau die Sandstraße entlang ging, als ein Unbekannter beide in ein Gespräch verwickelte und ankündigte, später auf einen Kaffee vorbeizukommen. Dann fuhr er mit einem Fahrrad davon. Als das Ehepaar zu Hause in der Nähe der Sandstraße ankam, wartete der Mann bereits vor dem Haus und bot an, den Rollator reinzutragen. Unter dem Vorwand, die Toilette aufsuchen zu müssen, ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnung.

Seinen Angaben nach habe sich der Mann ungewöhnlich detailliert umgeschaut. Er gaukelte vor, der Gärtner einer älteren Nachbarin gewesen zu sein und fragte, ob er sich Bargeld leihen könne. Der Duisburger verneinte und bat den Unbekannten zu gehen.

Am Montagvormittag (19. Januar, 10:30 Uhr) stellte der 95-Jährige fest, dass seine Geldbörse, die zu Hause lag, fehlte und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Der Rentner beschrieb den mutmaßlichen Geldbörsen-Dieb wie folgt: Er soll 1,85 Meter groß und circa 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine schmale Statur, sei schwarz gekleidet gewesen und habe kurze Haare gehabt.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

