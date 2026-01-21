Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht vier Fußgänger

Duisburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. Januar) in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum an der Königstraße ein.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6199272

Durch Auswertung der Aufnahmen einer Videobeobachtungsanlage erlangten die ermittelnden Beamtinnen und Beamten des KK 14 nun neue Erkenntnisse:

Auf dem Videomaterial ist zu erkennen, wie der blaue Opel Corsa am Sonntag (18. Januar, 4:20 Uhr) die Mercatorstraße in Richtung der Saarstraße entlang fährt. Noch vor Erreichen des Harry-Epstein-Platzes wendet der Opel auf der Mercatorstraße und fährt in Höhe des Averdunk Centrums Duisburg ungebremst auf die Königstraße.

Auf dem Videomaterial ist ferner zu erkennen, wie eine junge Frau einen Schritt zur Seite machen muss, um nicht von dem Opel erfasst zu werden. Unmittelbar danach erscheint ein junger Mann in Begleitung einer jungen Frau, an denen der Kleinwagen vorbeifährt. Danach folgt eine weitere männliche Person.

Die Polizei bittet die Personen, die zum genannten Zeitpunkt auf der Königstraße unterwegs waren, sich als Zeugen beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Möglicherweise können sie etwas zu den Insassen des blauen Opel Corsa sagen.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den blauen Opel Corsa zuvor im Straßenverkehr geparkt gesehen oder Personen beobachtet, die in das Auto eingestiegen sind und zu diesem Zeitpunkt womöglich noch unmaskiert waren?

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen jedem Zeugenhinweis nach.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell