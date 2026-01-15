Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Verkehrsunfall/ Polizei sucht nach Radfahrer/ Nachtragsmeldung

Dinslaken (ots)

Am 14.01.2026 ereignete sich in Dinslaken ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6197004

In der Meldung fehlte die Unfallzeit, welche hiermit nachgemeldet wird:

Der Unfall ereignete sich am 14.01.2026 gegen 08:20 Uhr.

HS/ Ref.: 260114-0934

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell