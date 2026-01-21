Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Ladendiebinnen von Detektiv gestellt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (20. Januar, 15:45 Uhr) gingen einem aufmerksamen Ladendetektiv (30) zwei Ladendiebinnen (21, 45) ins Netz.

Der 30-Jährige hatte die 45-Jährige dabei beobachtet, wie sie in einem Drogeriemarkt an der Münzstraße ein Parfüm aus der Verpackung nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Als er sie mit dem Diebstahl konfrontierte und an der Flucht hinderte, versuchte die mutmaßliche Diebin den Detektiv zu treten und ins Gesicht zu schlagen.

Doch damit nicht genug: Auch die 21-Jährige mischte sich ins Geschehen ein und versuchte ihre Komplizin zu befreien, indem sie nach dem 30-Jährigen schlug und ihn würgte.

Drei Zeugen (23, 51, 61) bestätigten gegenüber den Polizisten die Angaben des Sicherheitsmitarbeiters. Als die Einsatzkräfte das Duo durchsuchten, fanden sie weiteres Diebesgut, das aus einem Discounter in unmittelbarer Nähe stammt.

Die Artikel stellten die Polizisten sicher und leiteten gegen das Duo ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Weil sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, nahmen die Beamten sie vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden die 21- und 45-Jährige, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell