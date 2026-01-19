Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Nach Kollision im Kreuzungsbereich - Auto überschlägt sich

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (17. Januar, gegen 13:20 Uhr) ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Autobahnabfahrt der A42 ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Renault kollidierte mit dem Audi eines 34-Jährigen, der sich durch den Aufprall überschlug und schließlich auf dem Dach zum Stehen kam.

Der 34-Jährige konnte dank eines Zeugen aus dem Auto befreit werden. Der Mann berichtete den alarmierten Polizeibeamten, dass der Renault von der Autobahn abfuhr und dann auf der mittleren Fahrspur mit dem Audi kollidierte. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, insbesondere zu der Frage, ob eine überhöhte Geschwindigkeit oder ein möglicher Rotlichtverstoß eine Rolle spielten, dauern an. Diese werden vom Verkehrskommissariat 21 geführt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

