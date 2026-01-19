PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbrüche in Juweliergeschäfte - Zeugenaufruf

Duisburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. Januar) in zwei Juweliergeschäfte auf der Königstraße ein. Die Sachverhalte im Detail:

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beschädigten Unbekannte im ersten Fall gegen 3 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliers auf der Königstraße, Ecke Claubergstraße. Weil die Ware durch eine zusätzliche Sicherheitsverglasung gesichert war, erlangten die Tatverdächtigen keine Beute.

Im zweiten Fall verschafften sich Unbekannte gegen 4:30 Uhr mit einem blauen Opel Corsa gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum, indem sie eine Eingangstüre durchbrachen. Im weiteren Verlauf nutzten sie das Auto um die Schaufensterscheibe zu durchbrechen, um so Zutritt zu dem Geschäft zu erlangen. In diesem Fall erbeuteten die Täter zahlreiche Wertgegenstände.

Die durch ein Sicherheitsunternehmen alarmierte Polizei traf in beiden Fällen nur wenige Minuten nach der Alarmierung ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Unbekannten bereits die Flucht ergriffen.

Noch in der Nacht sicherten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei an den Tatorten Spuren. Den blauen Kleinwagen stellten sie sicher. Auch er wird akribisch nach Spuren untersucht. Bei einer Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passen und zudem noch gestohlen waren.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zu den genannten Uhrzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Tatbeute geben?

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

