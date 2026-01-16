Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: E-Scooter-Fahrt gestoppt - Mutmaßlicher Kokain-Dealer gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (16. Januar) gegen 1:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Duisburg im Bereich Heerstraße / Wanheimer Straße einen 24-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Beamten führten vor Ort mehrere Tests mit dem 24-Jährigen durch, darunter einen Pupillenreaktionstest sowie Speichel- und Urinvortests. Beide Tests (Speichel- und Urinvortest) reagierten positiv auf Kokain. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem mehrere Druckverschlusstütchen mit augenscheinlich Kokain in nicht geringer Menge und stellten diese sicher.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien bestand zudem der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.

Nachdem ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Buchholz eine Blutprobe entnommen hatte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Der 24-Jährige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

