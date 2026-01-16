Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Seniorenpaar überlistet Trickbetrüger - Polizei fasst Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (15. Januar, 17:45 Uhr) rief ein Unbekannter bei einem Ehepaar (73, 76) in Friemersheim an und forderte Bargeld. Mit der Lüge, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution zahlen, setzte er die Senioren unter Druck.

Beide wurden misstrauisch und drehten den Spieß um: Während die 73-Jährige das Telefonat fortführte, wählte ihr Ehemann mit seinem Mobiltelefon den Notruf der Polizei und schilderte den Vorfall.

Unter Anleitung der Polizisten schlug die Seniorin Aufforderungen, sich mit einem Boten an einem anderen Ort zu treffen, um ihm die Kaution zu übergeben, aus.

Als mehrere Stunden später ein Mann vor der Haustüre des Ehepaares stand, um die vereinbarte Kaution entgegenzunehmen, griffen die Polizisten ein und nahmen den Tatverdächtigen (35) vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 35-Jährige noch heute einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt.

Die Polizei Duisburg warnt: Die Geschichten, die den Senioren präsentiert werden, sind sehr professionell ausgearbeitet und wohlüberlegt. Auch durch den emotionalen Druck, den die Betrüger erzeugen, fällt es den Opfern immer schwerer, eine Lügengeschichte von der Realität zu unterscheiden. Deswegen appelliert die Polizei: Bleiben Sie misstrauisch und scheuen Sie sich nicht den Notruf zu wählen. Weder die Polizei noch Beamte anderer Behörden würden jemals Bargeld oder Schmuck als Kaution bei Ihnen abholen. Mehr Informationen zum Thema Schockanruf und anderen Betrugsmaschen gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/senioren

