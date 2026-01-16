PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Neudorf/Hochfeld: Vom Discounter in die Drogerie - Ladendiebstahl mit Wiedererkennungswert

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (14. Januar, gegen 14:10 Uhr) kam es in einer Drogeriemarkt-Filiale am Sternbuschweg zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl mit einer interessanten Vorgeschichte.

Ein 66-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie eine Frau mehrere Nachfüllpackungen eines Raumduftspenders in ihre Jacke steckte, während ihr männlicher Begleiter offenbar Ausschau hielt. Auf dem Parkplatz sprach der Detektiv das Duo an und versuchte sie festzuhalten. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Mann von der Täterin und dem Täter abließ und die Polizei verständigte. Das Duo nutzte die Situation, stieg in einen Opel mit rumänischem Kennzeichen und entfernte sich samt Beute.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die weibliche Täterin anhand von Videoaufnahmen identifiziert werden. Die 23-Jährige war den Einsatzkräften bereits bekannt: Einen Tag zuvor (13. Januar) war sie nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter auf der Wörthstraße in Hochfeld aufgefallen - dort hatte sie Lachs entwendet und wurde an die Polizei überstellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie aus der Wache entlassen. Abgeholt wurde die Frau an diesem Tag von dem männlichen Tatverdächtigen des Diebstahls vom Mittwoch. Dieser hatte zudem noch am Vortag eine Sicherheitsleistung für die 23-Jährige beglichen.

Beide Tatverdächtigen müssen sich nun mit entsprechenden Strafverfahren auseinandersetzen.

