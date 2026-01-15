Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Jugendliche in gestohlenem Pkw gefasst - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (8. Januar, gegen 13 Uhr) zog ein mit vier jungen Männern besetzter schwarzer Volvo XC40 das Interesse einer Zivilstreife auf sich.

Die Polizisten folgten dem Auto bis zur Warbruckstraße in Marxloh und überprüften währenddessen die Dortmunder Kennzeichen, die an dem Volvo angebracht waren.

Das Ergebnis: Die Kennzeichen waren zuvor gestohlen worden. Die Zivilbeamten verständigten über Funk weitere Streifenwagen, um das Auto zu kontrollieren und Fluchtanreize der Insassen zu unterbinden.

Als ein Streifenwagen mit uniformierten Beamten auf der Aldenrader Straße eintraf, wendete der Volvo und beschleunigte. Die Polizisten folgten dem flüchtenden Pkw, der auf die Autobahn A 59 in Fahrtrichtung Duisburg-Stadtmitte fuhr und an der Abfahrt Meiderich die A 59 wieder verließ.

Auf seiner Flucht fuhr der Fahrer des Volvo über die Vohwinkelstraße geradeaus weiter auf den Grünen Pfad, der nur für Fußgänger freigegeben ist. Eine Frau sowie ein Mann in Begleitung einer Frau mitsamt ihres Hundes mussten ausweichen, um nicht von dem schwarzen SUV erfasst zu werden.

Beim Versuch, den Grünen Pfad zu verlassen und in die Gerhardstraße abzubiegen, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kam in einem Gebüsch zum Stehen.

Dem Fahrer (17) und seinen Begleitern (17, 16, 16) legten die Beamten Handfesseln an und brachten sie zur Wache. Weil der 17-jährige Fahrzeugführer angab, Drogen konsumiert zu haben, entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Weil auch das Fahrzeug zuvor gestohlen worden war, stellten die Einsatzkräfte den Volvo sowie die Mobiltelefone der Jugendlichen sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Duisburg Beschlüsse zur Durchsuchung der Wohnungen der vier Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden.

Die Jugendlichen müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen - insbesondere die Personen, die am 8. Januar auf dem Grünen Pfad dem schwarzen Volvo ausweichen mussten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

