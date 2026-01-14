Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel

Huckingen: Trickdiebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern und bittet nach zwei Taten am Dienstag (13. Januar) im Stadtgebiet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Fälle im Detail:

Eine 86-jährige Duisburgerin aus dem Dellviertel erhielt einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Unter der Legende einer schweren Erkrankung erklärte die Anruferin, ein Arzt habe dringend ein wichtiges, jedoch teures Medikament verordnet, das sofort bezahlt werden müsse. Der Betrag werde später von der Krankenkasse erstattet. Die Seniorin übergab daraufhin gegen 13:30 Uhr Bargeld in vierstelliger Höhe an einen Abholer auf der Friedrich-Wilhelm-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 Meter groß, etwa 50-55 Jahre alt, mittellanges, dunkles, glattes Haar, Brille, Stoffhose, Schal, Rucksack.

Im zweiten Fall verschafften sich zwei Unbekannte (Mann und Frau) gegen 16:30 Uhr unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma zu sein und den Kabelanschluss erneuern zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines 79-Jährigen an der Angerhauser Straße. Während des Aufenthalts entwendeten sie Schmuckstücke, darunter einen goldenen Ehering mit Gravur, und flüchteten anschließend. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 Meter groß, 25-30 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet, trug eine Mitarbeiterkarte um den Hals. Seine Komplizin wird auf dasselbe Alter geschätzt und ist etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß. Sie hat lange, dunkle Haare und war komplett schwarz gekleidet. Auch sie trug eine Mitarbeiterkarte um den Hals.

Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizei Duisburg zu melden (0203 2800).

Präventionstipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen Geld gefordert wird - insbesondere unter Zeitdruck. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte. - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, ohne deren Identität eindeutig geprüft zu haben. - Im Zweifel: Kontaktieren Sie Angehörige oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Die Polizei Duisburg bittet darum, diese Warnung insbesondere an ältere Angehörige weiterzugeben.

