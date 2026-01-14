PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung - wer kennt diese beiden Männer?

Duisburg/Straelen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve bittet die Duisburger Bevölkerung um Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung:

Am 15.09.2025 entfernten zwei unbekannten Täter an der Hultschiner Straße in Duisburg die polnischen Kennzeichen von einem Fahrzeug der Marke Ford Mondeo und befestigten an diesem danach Kennzeichen mit Klever Kennung, die zuvor am 14.09.2025 in Straelen von einem Fahrzeug der Marke VW Polo von ebenfalls unbekannten Tätern entwendet wurden.

Fotos der Männer sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/191697

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise auf die Identität der Personen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:46

    POL-DU: Neudorf: Senior von Radfahrer angefahren - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstagmorgen (13. Januar) einen 83-jährigen Mann auf dem Gehweg der "Neuen Fruchtstraße" angefahren. Nach dem Sturz soll der Radfahrer dem Senior zunächst aufgeholfen haben, sei dann jedoch in Richtung Neudorfer Straße davon gefahren. Später am Tag informierte ein Bekannter des 83-Jährigen die Polizei, nachdem sich der Gesundheitszustand des Mannes ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:21

    POL-DU: Mittelmeiderich: Mann bedroht Fahrgast in Straßenbahn

    Duisburg (ots) - Weil ein Mann (31) am Sonntagmorgen (11. Januar, 10:35 Uhr) in einer Straßenbahn der Linie 903 einen anderen Fahrgast (35) bedroht haben soll, rückte die Polizei zur Bahnhofstraße aus. Die Einsatzkräfte trafen dort auf den 35-jährigen Geschädigten. Er schildete, dass er wenige Minuten zuvor von einem Unbekannten, der eine täuschend echte Pistole in seinem Hosenbund getragen haben soll, in der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:19

    POL-DU: Alt-Homberg: Randalierer im Rettungswagen - 43-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Duisburg (ots) - Am Montagabend (12. Januar, 18 Uhr) kam es auf der Duisburger Straße zu einem Vorfall, bei dem ein alkoholisierter 43-Jähriger Rettungskräfte angriff, die ihm eigentlich Hilfe leisten wollten. Die Situation nahm ihren Anfang, als ein Busfahrer eine offenbar hilfsbedürftige Person an einer Bushaltestelle bemerkte und daraufhin den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren