Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mann bedroht Fahrgast in Straßenbahn

Duisburg (ots)

Weil ein Mann (31) am Sonntagmorgen (11. Januar, 10:35 Uhr) in einer Straßenbahn der Linie 903 einen anderen Fahrgast (35) bedroht haben soll, rückte die Polizei zur Bahnhofstraße aus.

Die Einsatzkräfte trafen dort auf den 35-jährigen Geschädigten. Er schildete, dass er wenige Minuten zuvor von einem Unbekannten, der eine täuschend echte Pistole in seinem Hosenbund getragen haben soll, in der Straßenbahn in Fahrtrichtung Dinslaken verbal angegangen wurde.

Anhand der Beschreibung des Täters, gelang es den Beamten den Mann innerhalb der Straßenbahn zu lokalisieren.

Weil zu diesem Zeitpunkt nicht feststand, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt, forderten die Beamten den 31-Jährigen mit gezogener Dienstwaffe auf, auszusteigen.

Die Pistole in seinem Hosenbund, bei der sich um eine Schreckschusswaffe handelte, stellten sie sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, jedoch räumte der Mann ein, Drogen konsumiert zu haben.

Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Arzt entnahm ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. Der 31-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell