POL-DU: Neudorf: Senior von Radfahrer angefahren - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstagmorgen (13. Januar) einen 83-jährigen Mann auf dem Gehweg der "Neuen Fruchtstraße" angefahren. Nach dem Sturz soll der Radfahrer dem Senior zunächst aufgeholfen haben, sei dann jedoch in Richtung Neudorfer Straße davon gefahren.
Später am Tag informierte ein Bekannter des 83-Jährigen die Polizei, nachdem sich der Gesundheitszustand des Mannes verschlechtert hatte. Der Senior erlitt durch den Sturz mehrere Schürfwunden an den Händen und Knien und klagte über Schmerzen. Aus diesem Grund wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.
Eine genaue Personenbeschreibung des flüchtigen Radfahrers konnte der Senior nicht abgeben. Das Verkehrskommissariat 22 bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell