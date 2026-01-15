Polizei Duisburg

POL-DU: Akte Duisburg - Polizei und Staatsanwaltschaft stellen sich: euren Fragen bei Radio Duisburg

Duisburg (ots)

Mit einem gemeinsamen Podcast starten Staatsanwaltschaft, Polizei und Radio Duisburg ein neues Informations- und Dialogangebot für Duisburgs Bürgerinnen und Bürger. Unter dem Titel "Akte Duisburg - Polizei und Staatsanwaltschaft stellen sich: euren Fragen bei Radio Duisburg" soll der Podcast über aktuelle Themen rund um Kriminalität und Sicherheit informieren und konkrete Fragen der Hörerinnen und Hörer von Radio Duisburg beantworten.

In regelmäßigen Folgen geben Vertreterinnen und Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei Einblicke in ihre Arbeit. Dabei geht es vorrangig nicht um spektakuläre Kriminalfälle, sondern vielmehr um alltägliche Fragen, beispielweise zu aktuellen Betrugsmaschen, zu wichtigen Verhaltensregeln, um nicht Opfer einer Straftat zu werden, oder um Fragen zum Ablauf eines Strafverfahrens im Allgemeinen. In jeder Folge steht jeweils ein anderes Thema im Vordergrund, das wir gemeinsam vertiefen und vorab ankündigen.

Prägendes Element des Podcasts ist die aktive Beteiligungsmöglichkeit der Duisburgerinnen und Duisburger. Diese können per E-Mail (podcast@radioduisburg.de) und über die Hotline von Radio Duisburg (0203/8008999) Fragen einsenden.

Der QR-Code führt direkt in den WhatsApp-Chat von Radio Duisburg. Jeder kann Fragen direkt als Sprachnachrichten schicken, die dann im Podcast aufgegriffen werden.

