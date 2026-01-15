Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Übergriff auf 14-Jährige im Iltispark - Polizei fasst vier Jugendliche

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (14. Januar) kam es gegen 13 Uhr zu einem Übergriff im Iltispark (Bereich Halfmannstraße / Obermarxloher Straße), bei dem vier Jugendliche (im Alter von 14 bis 16 Jahren) eine 14-Jährige angriffen. Die fünf Personen sind sich bekannt.

Die Täterinnen schlugen das Mädchen zu Boden und traten auf sie ein. Anschließend schnitt eine von ihnen der 14-Jährigen einen Teil ihrer Haare mit einer Schere ab. Im Verlauf des Übergriffs fiel das Handy der Geschädigten aus ihrer Tasche. Eine Jugendliche nahm das Gerät an sich und filmte die Tat.

Ein 12-jähriger Zeuge, der den Übergriff beobachtete, informierte die Polizei. Die Täterinnen flüchteten daraufhin und versteckten das entwendete Handy in einem Laubhaufen. Ein aufmerksamer Anwohner hatte dies beobachtet und übergab das Handy den eintreffenden Polizeikräften. Die 14-Jährige wurde mit diversen Verletzungen mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten konnten die vier Jugendlichen im unmittelbaren Tatortbereich stellen. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht, dort vernommen und nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Videoaufnahme des Vorfalls wurde sichergestellt. Die Täterinnen müssen sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat durch das Kriminalkommissariat 34 dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell