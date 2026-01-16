Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vermisster 36-Jähriger angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Duisburg (ots)

Mit einer Pressemitteilung vom Donnerstag (15. Januar) bat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit, bei der Suche nach dem vermissten Patrick S. zu unterstützen.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6197317

Aus dem sozialen Umfeld des bis dato Vermissten gingen bei der Polizei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ein, die sich als zutreffend bestätigten.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich ausdrücklich für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell