POL-DU: Stadtgebiet: Vermisster 36-Jähriger angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Duisburg (ots)
Mit einer Pressemitteilung vom Donnerstag (15. Januar) bat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit, bei der Suche nach dem vermissten Patrick S. zu unterstützen.
Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6197317
Aus dem sozialen Umfeld des bis dato Vermissten gingen bei der Polizei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ein, die sich als zutreffend bestätigten.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich ausdrücklich für Ihre Unterstützung.
