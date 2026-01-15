Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Donnerstagmorgen (15. Januar, 5 Uhr) wird der 36-jährige Patrick S. vermisst. Er soll zuletzt an der Duisburger Straße in Alt-Homberg gesehen worden sein.

Der Vermisste ist circa 1,88 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze dunkelbraune Haare und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Brille, schwarze Oberbekleidung und schwarze Schuhe.

Intensive Fahndungsmaßnahmen an bekannten Kontaktanschriften in Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Mettmann sowie die Suche mit Unterstützung eines Mantrailer-Hunds und eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos.

Es ist davon auszugehen, dass der Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Foto von Patrick S. finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191889

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen des Vermissten unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell