POL-HB: Nr.: 0417 --13-Jähriger ertrinkt in der Lesum

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Am Wasser Zeit: 30.06.2025, 16:30 Uhr

Am Montagnachmittag ist ein 13 Jahre alter Junge in der Lesum ertrunken. Umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Jugendliche befand sich mit einem Freund am Sportboothafen in Grohn. Im Bereich für die Bootsstege begab er sich über einen kleinen steinernen Uferbereich ins Wasser, konnte sich nicht mehr an der Wasseroberfläche halten und ging circa 20 Meter vom Ufer entfernt unter. Eine sofort eingeleitete und umfangreiche Suche durch Zeugen, Polizei, DLRG und Feuerwehr wurde durchgeführt. Es kamen Rettungstaucher und- schwimmer sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Jugendliche konnte einige Zeit später nur noch leblos geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Jugendlichen um einen Nichtschwimmer.

Zeugen des Vorfalls wurden vor Ort durch Polizei- und Rettungskräfte betreut. Die Todesursachenermittlung der Kriminalpolizei dauert an.

