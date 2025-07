Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchentwicklung aus Dachstuhl des Ostbahnhofes löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen Mitte, Am Ostbahnhof, 08.07.2025, 19:08 Uhr

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand am Ostbahnhof alarmiert. Im Bereich des Dachstuhls des derzeit in der Generalsanierung befindlichen Bahnhofsgebäudes war eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung zu erkennen. Offenes Feuer war jedoch nicht sichtbar. Aufgrund der zunächst unklaren Lage der Brandstelle wurden zeitgleich mehrere Angriffsleitungen über das Innere des Gebäudes, das Baugerüst und eine Drehleiter vorgenommen. Als Brandort konnte schließlich ein, den Bahnsteigen zugewandter, Teil des Daches des Hauptgebäudes lokalisiert werden. Aus zurzeit noch nicht vollständig geklärten Gründen war es vermutlich in Folge der Bauarbeiten zu einem Schwelbrand in der Dachkonstruktion gekommen, der sich unbemerkt über mehrere Stunden entwickeln konnte. Der eigentliche Brand konnte nach dem Auffinden, durch den Einsatz des speziell für schwer erreichbare Brandstellen beschafften Cobra-Löschsystems, schnell und effektiv gelöscht werden. Der betroffene Teil des Daches wurde anschließend mittels Kettensäge großflächig geöffnet. Der Bereich um des Ostbahnhof musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt werden, hierdurch kam es zu Störungen im Nahverkehr.

In Bezug auf die Brandursache wird auf die Pressearbeit der Polizei verwiesen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell