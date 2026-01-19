PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 73-Jähriger ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 73-Jähriger ist am Samstag (17. Januar) gegen 14:30 Uhr im Bereich der Tiefgarage am König-Heinrich-Platz ausgeraubt worden. Zwei bislang unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, sprachen den Senior an und baten ihn um Kleingeld. Als der Senior seine Geldbörse hervorzog, schlug ihm die Frau ins Gesicht, während der Mann dem 73-Jährigen die Geldbörse entriss.

Anschließend flüchtete das Duo. Der Senior erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Die Unbekannten werden auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine auffallend dünne Statur. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können (Telefonnummer: 0203 2800).

