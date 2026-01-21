Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter PKW-Aufbruch und Hausfriedensbruch - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten erblickten am Dienstagnachmittag (20. Januar, gegen 17:30 Uhr) einen Mann in einem unbewohnten und baufälligen Wohnhaus an der Kaiser-Wilhelm-Straße und nahmen die Verfolgung auf, als er über die Gebäuderückseite kletterte und flüchtete.

Nach kurzer Fahndung beobachteten die Einsatzkräfte auf der Dahlstraße, wie der Verdächtige versuchte, ein weißes, geparktes Auto an den Türgriffen der Fahrer- und Beifahrerseite zu öffnen. Als sie auf sich aufmerksam gemacht haben, versuchte der mutmaßliche Auto-Aufbrecher die Flucht zu ergreifen.

Die Beamten fixierten ihn und verhinderten sein Entkommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Aufbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Sie brachten den 37-Jährigen zur Polizeiwache Marxloh und fertigten eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch sowie wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

