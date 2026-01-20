POL-DU: Aldenrade: BMW kollidiert mit Straßenbahn

Polizei Duisburg

Aldenrade: BMW kollidiert mit Straßenbahn

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Holtener Straße ist am Montagmittag (19. Januar, 14:10 Uhr) ein weißer BMW X1 mit einer Straßenbahn kollidiert.

Der Straßenbahnfahrer (35) und eine Zeugin (17) berichteten den alarmierten Polizisten, dass die Fahrerin (38) des weißen BMW X1 die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Dinslaken befuhr, an der genannten Kreuzung nach rechts in die Holtener Straße abbiegen wollte und dabei mutmaßlich die parallel fahrende Straßenbahn der Linie 903 übersah.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Weil die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt war, musste die Feuerwehr die Türe vollständig entfernen, um die verletzte Beifahrerin (61) zu befreien. Die 38-jährige Unfallverursacherin stand unter Schock.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich auf der Rücksitzbank zwei Kinder (2, 10). Rettungskräfte brachten alle Insassen vorsorglich in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Holtener Straße in Höhe der Zillestraße vollständig gesperrt. Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Polizei Duisburg