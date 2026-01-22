Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Auseinandersetzung endet mit lebensgefährlich Verletzter - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Mittwochmittag (21. Januar, 14:17 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Huckingen gerufen worden, weil es zwischen einem Mann (51) und einer jungen Frau (18) in der Wohnung des Mannes zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf die 18-Jährige mit einem Messer schwer verletzt wurde.

Einsatzkräfte der Polizei haben den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes widerstandslos festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Rettungskräfte brachten die schwer Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter ihrer Sachleitung wurde beim Kriminalkommissariat 11 eine Mordkommission eingerichtet. Der Festgenommene wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Duisburg vorgeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern derzeit noch an.

