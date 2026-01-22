Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. Januar) ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Arnold-Overbeck-Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Eine 29-jährige Autofahrerin nahm nach ersten Erkenntnissen beim Linksabbiegen einem 26-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Zeugen des Vorfalls eilten sofort zu Hilfe und leisteten Erste Hilfe.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, der Ford Fiesta sowie das Motorrad des 26-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Polizei Duisburg nahmen den Unfall auf und schrieben eine Anzeige gegen die 29-jährige Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

