POL-DU: Stadtgebiet: #Leben - Bilanz Schwerpunktkontrollen Ablenkung und Geschwindigkeit

Seit 2024 arbeiten die 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen bereits mit der neuen Fachstrategie Verkehr für mehr Sicherheit auf den Straßen. Überschrieben wird diese Strategie landesweit mit dem Titel #LEBEN. Der Begriff bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt.

Aus diesem Grund führten Einsatzkräfte in Uniform und ziviler Kleidung im Zeitraum von Sonntag (18. Januar) bis Mittwoch (21. Januar) gezielte Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Weil Verkehrsteilnehmende ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten und mitunter im Blindflug unterwegs waren, schrieben die Beamtinnen und Beamten 169 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Einer Autofahrerin (30) mussten die Polizisten bis auf die A59 folgen, weil sie auf TikTok scrollte. In einem weiteren Fall, der sich auf der Wanheimer Straße in Höhe eines Fitnessstudios ereignete, räumte die 21-jährige Autofahrerin ein, dass sie ein bestimmtes Lied hören wollte und deshalb ihr Mobiltelefon während der Fahrt bediente.

Weil Fahrzeugführende zu schnell unterwegs waren, schrieben die Einsatzkräfte 18 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und erhoben 46 Verwarngelder. Am Dienstag (20. Januar) stoppten die Polizisten gegen Mitternacht auf der Krefelder Straße im Brückenbereich einen Audi A7, der statt mit den erlaubten 50 km/h mit 94 km/h gemessen wurde. Bereits am Montagabend (19. Januar, 22:45 Uhr) kontrollierten Beamte einen grauen VW T-Roc im Bereich des Opernplatzes. Weil der Fahrer (29) unter dem Einfluss von Marihuana stand, musste er mit zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Am Dienstag (20. Januar, 00:30 Uhr) kontrollierten Polizisten auf der Düsseldorf Landstraße einen schwarzen Mercedes AMG G63. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten sie fest, dass nach dem Fahrzeug gefahndet wird, weil es an einem zurückliegenden illegalen Fahrzeugrennen beteiligt war. Weil der Fahrer und zugleich Halter (30) des Autos nicht mit der Sicherstellung einverstanden war, beschlagnahmten die Beamten das Fahrzeug.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt schrieben die beteiligten Polizistinnen und Polizisten eine Strafanzeige, 216 Ordnungswidrigkeiten und erhoben 121 Verwarngelder.

