POL-DU: Huckingen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Haftbefehl erlassen
Duisburg (ots)
Aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil einer 18-jährigen Duisburgerin ermitteln seit dem 21. Januar 2026 die Staatsanwaltschaft und die Polizei Duisburg.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6201798
Der Verdächtige (51) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag (22. Januar) der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Diese hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags antragsgemäß erlassen.
Der 51-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die 18-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch behandelt.
Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiterhin an.
