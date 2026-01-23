Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Messenger-Betrug mit Gutscheinkarten - Anzeige

Duisburg (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes von der Römerstraße wandte sich am Donnerstagmittag (22. Januar, 14 Uhr) an die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Betrug zum Nachteil einer Kundin auf-deckte.

Die 82-jährige Düsseldorferin kaufte auffällig viele Wertgutscheine eines Technologieunternehmens, was den Verkäufer stutzig machte. Er bemerkte, dass die Seniorin mit einer Person chattet und es inhaltlich um die besagten Wertgutscheine geht.

Weil der Supermarkt-Mitarbeiter von einer perfiden Betrugsmasche ausging, verständigte der 27-Jährige die Polizei. Den Einsatzkräften gegenüber gab die Rentnerin an, dass sie mit einem Mann im Kontakt steht, bei dem es sich um einen berühmten amerikanischen Unternehmer handeln soll. Die Düsseldorferin hatte die Absicht, die Wertgutscheine ihrem Chat-Partner zur Verfügung zu stellen.

Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige und das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Betrügerinnen und Betrüger nutzen oft reputationsstarke Figuren oder glaubwürdige Geschichten, um Menschen zu verunsichern. Niemand sollte aufgrund einer perfiden Betrugsmasche verurteilt oder verspottet werden. Wir bitten um Respekt und Mitgefühl und raten allen, bei verdächtigen Nachrichten ruhig zu bleiben, Hilfe zu suchen und den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen.

Opfer von Betrugsmaschen haben auch einen freiwilligen Anspruch auf polizeilichen Opferschutz. Hier ist der Link zum Opferschutz der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/polizeilicher-opferschutz. Weitere Präventionstipps rund um das Thema Messenger-Betrug finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell