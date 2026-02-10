Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall, Unfallflucht und Folgeunfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer war am Montagmorgen in Eberbach an einem Wildunfall beteiligt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. In der weiteren Folge ereignete sich zudem ein weiterer Auffahrunfall

Ein Unbekannter war kurz nach 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung B 37 (Uferstraße) unterwegs. Zwischen der Friedrichsdorfer Landstraße und der Straße Neuer Weg Nord wollten vier Wildschweine die Straße überqueren und kollidierten Dabei mit dem Fahrzeug des Unbekannten zusammen. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte anschließend seine Fahr einfach fort. Zwei der Wildschweine, zwei Frischlinge, verendeten unmittelbar nach dem Zusammenstoß, ein weiteres Tier lag zunächst verletzt auf der Fahrbahn, erlag aber auch wenig später seinen schweren Verletzungen. Das vierte Wildschwein lag im Straßengraben und musste durch Polizeibeamte von seinem Leiden erlöst werden.

Wegen der auf der Fahrbahn liegenden Tierkörper musste kurz darauf eine 53-jährige Ford-Focus-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 65-Jährige konnte ihren Ford-Fiesta nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Ford-Focus ins Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Wilhelm-Blos-Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Die verendeten Tiere wurden dem verantwortlichen Jagdausübungsberechtigten übergeben. Ab 8.30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und der Verkehr konnte wieder störungsfrei rollen.

Bei dem unfallverursachenden und flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach derzeitigem Stand er Ermittlungen um einen Lastwagen handeln.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Eberbach dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/ 9210-0, zu melden.

