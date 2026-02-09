PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr am Montag, den 02. Februar und 14:30 Uhr am Samstag, den 07. Februar verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Dielheim. Nachdem die Terassentür mit einem derzeit nicht näher bestimmbaren Gegenstand eingeschlagen wurde, durchsuchte die Täterschaft die Wohnräume des Hauses nach Wertgegenständen. Dabei wurden Schränke durchwühlt und Türen aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zahlreiche Silbermünzen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Thema Einbruch:

   - Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer 
     alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.
   - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume
     und Lichtquellen im Außenbereich.
   - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für 
     Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
     Anrufbeantworter.
   - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein.
   - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des 
     Einbruchschutzes.
   - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf 
     Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

   - Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: 
      mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de
   - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: 
      beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

