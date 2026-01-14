Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wohnung durchwühlt
Meinerzhagen (ots)
Gestern wurde zwischen 16.20-19.20 Uhr in eine Wohnung am Gräfingsholz im Bereich Hahnenbecke eingebrochen. Unbekannte knackten die Tür und stahlen Schmuck und Bargeld, nun bittet die Kripo unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)
