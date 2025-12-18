PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Hauptzollamt Krefeld zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen

Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Viersen (ots)

Das Hauptzollamt Krefeld weist darauf hin, dass das Dienstgebäude in der Medienstr. 1, 47807 Krefeld, von Montag, den 29.12.2025 und Dienstag, den 30.12.2025, für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, möglichst bereits im Vorfeld zu prüfen, ob ihr Besuch auf einen anderen Termin verschoben werden kann.

Die telefonische Erreichbarkeit ist zu den ausgewiesenen Sprechzeiten gewährleistet.

Zusatzinformation

Informationen zur Erreichbarkeit und den üblichen Öffnungszeiten der Krefelder Zollbehörden gibt es unter: https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Dienststellensuche/Startseite/dienststellensuche_node.html

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Krefeld
Stefan Thoeren
Telefon: 02151/850-10600
E-Mail: presse.hza-krefeld@zoll.bund.de
www.zoll.de

