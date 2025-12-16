Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Hauptzollamt Krefeld setzt zu Weihnachten ein Zeichen der Solidarität - 2.900 Euro für Insel Tobi e.V.

Bild-Infos

Download

Krefeld, Mönchengladbach (ots)

Das Hauptzollamt Krefeld hat am 15.12.2025 eine Bargeldspende in Höhe von 2.900 Euro an den Verein Insel Tobi e.V. überreicht. Die Übergabe der Spendensumme erfolgte persönlich durch den Leiter des Hauptzollamts Krefeld, Dr. Heinz Michael Horst und die Initiatorin Zollinspektorin Katharina Terhardt, an Frau Kerstin Thyßen-Thomaßen, Pflegedienstleiterin des Vereins.

Die Spende stammt aus der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion, an der sich zahlreiche Beschäftigte des Hauptzollamts engagiert beteiligt haben. Wie in den vergangenen Jahren wurde das gesammelte Geld bewusst in bar übergeben, um die direkte und unbürokratische Unterstützung des Vereins zu ermöglichen.

"Es erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, dass wir als Hauptzollamt Krefeld nicht nur im täglichen Dienst füreinander einstehen, sondern auch über unsere Arbeit hinaus Verantwortung übernehmen", betonte Dr. Horst bei der Übergabe. "Mit dieser Bargeldspende möchten wir das wertvolle Engagement von Insel Tobi e.V. würdigen und dazu beitragen, Familien schwer chronisch erkrankter Kinder zu entlasten."

Insel Tobi e.V. ermöglicht schwer chronisch kranken Kindern besondere Ausflüge und Glücksmomente - etwa Zoobesuche, Marktgänge, Fahrradtouren oder den Besuch eines Fußballspiels. Gleichzeitig schafft der Verein Freiräume und Entlastung für die Familien.

Frau Thyßen-Thomaßen bedankte sich herzlich für die Unterstützung: "Wir freuen uns sehr über die großzügige Bargeldspende des Hauptzollamts Krefeld. Jede Hilfe ermöglicht uns, unseren Kindern besondere Momente und den Familien wertvolle Auszeiten zu schenken." Mit der Spendenübergabe setzt das Hauptzollamt Krefeld seine vorweihnachtliche Tradition fort, regionale Vereine und soziale Projekte nachhaltig zu unterstützen.

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell