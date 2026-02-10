Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheiben zerstört und Taschen entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag wurde aus mindestens zwei geparkten Fahrzeugen jeweils eine Tasche entwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr jeweils eine Autoscheibe eines Mitsubishis sowie eines Dacias. Beide Fahrzeuge waren zuvor auf einem Parkplatz eines Recyclinghofes in der Rennbahnstraße geparkt worden. Mit welchem Gegenstand die Scheiben beschädigt wurden, ist unklar. Aus dem Innenraum wurde jeweils eine Tasche samt Inhalt entwendet. Die Gesamthöhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 200 Euro. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem: - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

- Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

- Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor Diebstahl rund ums Fahrzeug schützen können, finden Sie auf folgender Seite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

