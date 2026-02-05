Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jade +++ eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 04. Februar 2026, gegen 12:00 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Mentzhauser Straße in Jade ein Feuer aus.

In einer Erdgeschosswohnung entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlief der 57-jährige Bewohner zum Entstehungszeitpunkt des Brandes und wurde in der Folge durch Nachbarn aus der Wohnung evakuiert.

Der 57-jährige erlitt Verletzungen und musste medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Jade und Jaderberg löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell