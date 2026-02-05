PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 in Emstek unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Mittwoch, 04. Februar 2026, gegen 17:30 Uhr, einen 48-jährigen VW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück auf der Höhe von Emstek.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zum wiederholten Male einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ermittlungen eingeleitet.

