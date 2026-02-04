Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: winterglatte Fahrbahn der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten verursacht Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Osnabrück

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 03. Februar 2026, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück, im Bereich der Gemeinde Großenkneten, ein Verkehrsunfall eines BMW.

Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der 28-jährige aus Lohne mit seinem BMW vom Fahrstreifen ab und kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke und anschließend mit der Mittelschutzplanke.

Glücklicherweise blieb der junge Mann am Steuer unverletzt.

Nach der Kollision war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 22.000 Euro geschätzt.

