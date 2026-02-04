PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw überschlägt sich in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 03. Februar 2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in Prinzhöfte auf der Ippener Straße zu einem Unfall infolge der winterglatten Fahrbahn.

Der 63-jährige Opel-Fahrer fuhr die Ippener Straße in Richtung Klein Ippener, als er aufgrund von Schneeverwehungen und der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlägt sich der Opel und bleibt auf dem Dach liegen.

Glücklicherweise bleibt der 63-jährige aus Bassum unverletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

