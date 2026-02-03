Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Beeinflusster Fahrer ohne Fahrerlaubnis leiht sich unbefugt einen Pkw und verunfallt auf der BAB 28 in Delmenhorst +++ anschließende Unfallflucht +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02. Februar 2026, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg auf und verunfallte kurz nach dem Auffahren auf die Autobahn.

Der 21-jährige Delmenhorster hatte zuvor unbefugterweise den VW eines 41-Jährigen in Gebrauch genommen und fuhr damit auf die Autobahn 28. Der 21-jährige Fahrer übersah am Ende des Beschleunigungsstreifen die Betonschutzwand und kollidierte mit dieser. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.

Der VW-Fahrer versuchte zunächst die polizeiliche Unfallaufnahme zu verhindern und machte im Verlauf falsche Angaben zum Unfallhergang.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In wieweit dies zur Unfallentstehung beitrug, wird im Rahmen der Ermittlungen eruiert.

Ein Arzt entnahm bei dem 21-Jährigen eine Blutprobe.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen mehrerer Straftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell