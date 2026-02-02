Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr unterwegs +++ Pkw ohne gültige Versicherung

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen 13:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw VW auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg.

Der Pkw-Fahrer fiel auf, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle händigte der 40-jährige Bremer zudem einen gefälschten Führerschein aus. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten stellten weiter fest, dass der VW über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte.

In der Folge wurden die Weiterfahrt untersagt, der Pkw abgestellt, das Falsifikat und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell