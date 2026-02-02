PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr unterwegs +++ Pkw ohne gültige Versicherung

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen 13:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw VW auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg.

Der Pkw-Fahrer fiel auf, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle händigte der 40-jährige Bremer zudem einen gefälschten Führerschein aus. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten stellten weiter fest, dass der VW über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte.

In der Folge wurden die Weiterfahrt untersagt, der Pkw abgestellt, das Falsifikat und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:20

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in Restaurant in Nordenham

    Delmenhorst (ots) - In Nordenham in der Deichgräfenstraße kam es am Sonntag, 1. Februar 2026, gegen 18:40 Uhr, zu einem Brand in einem Restaurant. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand im Bereich des Kochfeldes in der Küche. Die 57-Jährige Restaurant-Betreiberin entdeckte den Brand in der Küche und unternahm erste Löschversuche. Der 22-jährige Sohn der Betreiberin konnte unter Einsatz eines ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:47

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Geschäft +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 31. Januar 2026, circa 20:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026, circa 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Discountgeschäft in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst. Die Unbekannten hebelten die Glasschiebetüren des Geschäftes gewaltsam auf und stahlen einen Tresor. Die ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:23

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

    Delmenhorst (ots) - Gleich zwei beeinflusste Fahrzeugführer zog die Polizei Delmenhorst von Samstag auf Sonntag aus dem Verkehr. Am 31.01.26, um 18:18 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Ford C-Max, welcher in Schlangenlinien und über rote Ampeln durch das Delmenhorster Stadtzentrum fahren solle. Nach Antreffen des Pkw konnten die Beamten feststellen, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren