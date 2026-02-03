PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw überschlägt sich in Beckeln +++ Fahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02. Februar 2026, kam es gegen 17:00 Uhr, auf der Landesstraße 776 in Beckeln zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landstraße aus Beckeln kommend in Richtung Bassum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Fahrer aus Bassum in Höhe Holzhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich samt seines Fahrzeuges.

Der VW blieb auf dem Fahrzeugdach im vorderen Bereich des dortigen Graben liegen. Die anrückenden 29 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt und Beckeln mussten den Mann aus seinem Fahrzeug befreien.

Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die Landesstraße 776 in beide Richtungen vollgesperrt.

Ob die winterglatte und zum Teil vereiste Fahrbahn der Grund für den Verkehrsunfall gewesen ist, wird im Rahmen der Ermittlungen eruiert.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

